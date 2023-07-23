Esenler Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

Esenler Oto Sanayi Sitesi'nde kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülerek, duman tahliyesi yapıldı. İş yeri sahipleri sakinleştirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük maddi hasar oluştu.

Esenler Oto Sanayi Sitesi'nde kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Esenler Oto Sanayi Sitesi'nde kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangına ihbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülerek, duman tahliyesi yapıldı. İş yeri sahipleri ise yanan iş yerine koşarak gelip içeri girmek istedi. İtfaiye ekiplerince iş yeri sahipleri sakinleştirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. - İSTANBUL