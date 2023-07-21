Esenler Metris Cezaevi Önünde Minibüs Şoförü Darbedildi

Esenler Metris Cezaevi önünde minibüs sürücüsü, aracı içinde bir grup tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle minibüs şoförü ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, sonucu minibüs şoförünün yanına giden grup, şoförü araç içinde darbetmeye başladı. Gruptakiler, aracın her iki kapısını da açarak şoföre saldırdı. Arbede nedeniyle bölgede oluşan trafik oluştu. Sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

- İstanbul