Esenler Kaymakamlığı'ndan "ilçede çocuğa tecavüz" iddialarına yalanlama - Haberler

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Esenler Kaymakamlığı'ndan "ilçede çocuğa tecavüz" iddialarına yalanlama

İhlas Haber Ajansı - Elif Küçük - Güncel
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Esenler Kaymakamlığı'ndan 'ilçede çocuğa tecavüz' iddialarına yalanlama

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddialar yalanlanarak, ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edildi.

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddialar yalanlanarak, ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edildi.

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'İlçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Elif Küçük - Güncel

Esenler 3. Sayfa Güncel Haberler

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