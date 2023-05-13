Üye Girişi
Haberi Paylaş
Esenler'deki trafik kazasında 1 kişi öldü

Esenler'deki trafik kazasında 1 kişi öldü

Güncel Haberler

Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 29 DG 350 plakalı hafriyat kamyonu, O-3 TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

TEM Otoyolu Esenler Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title