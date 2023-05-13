Esenler'deki trafik kazasında 1 kişi öldü
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Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 29 DG 350 plakalı hafriyat kamyonu, O-3 TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel