Esenler'deki Otomobil Tamirhanesi Patlamasından Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

ESENLER'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı değişim esnasında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Bir çocuk 5 kişinin yaralandığı patlama bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi, Şehit Ali Karahan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın girişinde bulunan S.K.'ya ait otomobil tamirhanesinde LPG tankı değişimi sırasında, patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada, 71 yaşındaki A.S.T., 31 yaşındaki M.M.T., 31 yaşındaki M.B., 47 yaşındaki Ş.D. ve çocuk olduğu öğrenilen Y.D. yaralandı. Paniğe neden olan patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde patlamayla birlikte iş yeri önündekilerin kaçıştığı görülüyor.

-Yeni güvenlik kamerası görüntüleri