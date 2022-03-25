Esenler'de yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de bir yurtta öğrencilere şiddet uygularken güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Aykut Ersöz (27) çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aykut Ersöz ifadesinde, "Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardımcı oluyordum. Bir anlık öfkeyle sessizlik sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi.

Esenler Atışalanı Caddesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunda, öğrencileri dövdüğü anların ortaya çıkmasının ardından görevli Aykut Ersöz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut Ersöz çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İKAZ ETMEME RAĞMEN KONUŞMAYA DEVAM ETTİLER"Aykut Ersöz ifadesinde, "Ben maden mühendisiyim. Atışalanı Eğitime Hizmet Derneğinde hatırladığım kadarıyla 2021 Nisan ayında büro işçisi olarak girdim. Derneğin bünyesinde erkek öğrenci yurdu bulunmaktaydı. Ben dernekte evrak işleriyle uğraşıyordum. Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardımcı oluyordum. Video görüntülerindeki olay 17 Mart tarihinde meydana geldi. Yurtta etüt sırasında çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Ben de çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. M.E.P. isimli öğrenci bana karşı alaycı tavırda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Hep beraber gürültüyü arttırdılar. Bir anlık öfkeyle sessizlik sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Ben olaydan sonra 18 Mart tarihinde dernekten istifa ettim. Şu anda işsiz durumdayım. Ben yaptığım hatanın farkına vardım. Sonrasında çocuklardan özür dileyerek ortamı tatlıya bağlamıştım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel