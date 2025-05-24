Esenler'de Yol Verme Tartışması Otobüs Saldırısına Dönüştü

Esenler'de Yol Verme Tartışması Otobüs Saldırısına Dönüştü
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Esenler'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, otomobilden inen sürücü ve yanındakiler bir İETT otobüsüne taşlarla saldırdı. Olay anı yolcular tarafından kaydedildi.

Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, - ESENLER'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobilden inen sürücü ve yanındakiler, İETT otobüsüne taşlarla saldırdı. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O-3 Otoyolu Atışalanı mevkiinde ilerleyen 34 HO 4014 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü ile 34 PS 2808 plakalı otomobilin şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT otobüsünün önünü kesen otomobildeki sürücü ve yolcular, taşlarla otobüsün kapı ve camlarına zarar verdi. Otobüse saldıran kişiler olay yerinden kaçarken, şoför polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öte yandan, olay anı İETT otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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