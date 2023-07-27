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Esenler'de Yol Verme Kavgası Kamerada

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Esenler'de sürücüler arasında çıkan yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda tekmeli yumruklu kavga yaşandı.

ESENLER'de sürücüler arasındaki tekmeli yumruklu yol verme kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Daha sonra otomobilden inen sürücü ile taksi şoförü tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Kavgaya otomobil sürücüsünün arkadaşı da dahil oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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