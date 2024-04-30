Esenler'de Yedi Bela Hüsnü'nün saldırıları sosyal medyada ilgi gördü

Esenler'de, yoldan geçen kişiler ile köpeklere saldıran "Yedi Bela Hüsnü" lakaplı kedinin videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafın sahiplendiği kedi, yoldan geçen vatandaşlara ve hayvanlara aniden saldırıyor.

Esnaf, "Yedi Bela Hüsnü"nün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ile vatandaşların tepkilerinin yer aldığı bir video hazırladı. Görüntülerde, kedinin saldırı anı ile yoldan geçenlerin tepkileri yer alıyor.

Yolu mesken tutan kedi, özellikle köpeklere korkulu anlar yaşatıyor.

Köpekler kaçacak yer ararken, sahipleri "Yedi Bela Hüsnü"ye karşı onları koruyor.

Kedinin saldırdığı bazı vatandaşların yolunu değiştirdiği, bazılarının da güldüğü görülüyor.