Esenler'de Yangın Çıkan Evde Cansız Beden Bulundu, 2 Kişi Tutuklandı

Esenler'de yangın çıkan bir evde cansız bedeni bulunan yabancı uyruklu şahsın ölümüne ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Esenler Kemer Mahallesi'nde 24 Mayıs günü meydana gelen olayda, bir binanın giriş katından dumanların yükselmeye başlamasıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemeler sonucu Pakistan uyruklu iş adamı Muhammad Tahir Khan (47) evde ölü olarak bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin araştırmaları sonucu boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Muhammad Tahir Khan'ın cinayet gecesi alt komşusu olan Pakistan uyruklu Amjad A. (32) ve Adnan A. (47) ile birlikte Pakistan uyruklu Ali R.'nin (34) evine gittikleri tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu gece saatlerinde bir spotçu da çalıştıkları belirlenen şüpheliler iş yerinde gözaltına alındı. Şahısların evinde yapılan aramalarda ise üzerinde kan izleri bulunan 2 adet bıçak, pantolon, giysi ve maktule ait telefon hattı kutusu bulundu. Şüpheliler gözaltına alınmalarının ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilirken, gözaltına alınan Amjad A., Adnan A. ve Ali R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Amjad A. ve Adnan A. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ali R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL