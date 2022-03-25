Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi

Esenler'de bir binada çıkan yangın söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çifte Havuzlar Mahallesi Hüner Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın çıkan dairede hasar oluştu.