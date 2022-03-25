Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:

Esenler'de bir binada çıkan yangın söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Esenler'de bir binada çıkan yangın söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çifte Havuzlar Mahallesi Hüner Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın çıkan dairede hasar oluştu.

Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi

Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi

Esenler'de yangın çıkan binada 5 kişi dumandan etkilendi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title