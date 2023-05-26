Esenler'de Yabancı Uyruklu İş Adamının Cinayeti: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenler'de yabancı uyruklu şahsın ölümüne ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Mayıs Çarşamba günü Esenler Kemer Mahallesi'nde yaşanmıştı. 903. Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katından dumanların yükselmeye başlamasıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemeler sonucu evde yaşadığı tespit edilen Pakistan uyruklu iş adamı Muhammad Tahir Khan (47) yatak odasında ölü olarak bulunmuştu. Bu olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

3 şüpheli gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin araştırmaları sonucu boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Muhammad Tahir Khan'ın cinayet gecesi alt katta komşusu olan Pakistan uyruklu Amjad A. (32) ve Adnan A. (47) ile birlikte Pakistan uyruklu Ali R.'nin (34) evine gittikleri tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu gece saatlerinde bir spotçuda çalıştıkları belirlenen şüpheliler iş yerinde gözaltına alındı. Şahısların evinde yapılan aramalarda ise üzerinde kan izleri bulunan 2 adet bıçak, pantolon, giysi ve maktule ait telefon hattı kutusu bulundu. Şüpheliler gözaltına alınmalarının ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul etmedikleri öğrenilirken, gözaltına alınan Amjad A., Adnan A. ve Ali R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüphelinin öldürülen iş adamının telefonunu da gasp ettikleri belirlendi. - İSTANBUL