Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Esenler'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

İzledikleri zanlının buluştuğu kişiyle uyuşturucu alışverişi yaptığını değerlendiren ekipler, durdurdukları C.B. (38) ve E.G'nin (25) üst aramasında peçeteye emdirilmiş 0,26 gram uyuşturucu madde buldu.

Tuna Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda da 87 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi, G.A. (36) isimli kadın şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. ve G.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüpheli E.G. "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.