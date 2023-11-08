Esenler'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Esenler'de uyuşturucu sattığı düşünülen bir şahıs ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüpheli üstündeki uyuşturucu maddeyi yere saçtı ve polis tarafından yakalandı.

Esenler'de uyuşturucu sattığı düşünülen şahıs ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında üstündeki uyuşturucu maddeyi yere saçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay geçtiğimiz gün 15.00'da Esenler 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus polisler, durumdan şüphelendikleri şahsı kontrol etmek istedi. Polisi fark eden şüpheli, koşarak kaçmaya başladı. Polis ile uyuşturucu sattığı düşünülen şüpheli arasında kovalamaca yaşanırken, şahıs üstünde bulunan uyuşturucu maddeyi yere saçtı. Kovalamaca sonucu şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, işlemleri için emniyette götürüldü. - İSTANBUL