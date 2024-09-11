Esenler'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Esenler'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen saha çalışmaları sırasında Havaalanı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Mehmet Akif İnan Caddesi'nde bir iş yerine girdiği esnada durdurulan şüpheli M.D'nin üst aramasında 69,57 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli ebatlarda peçeteye emdirilmiş 14,20 gram narkotik madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D'nin uyuşturucuyu aynı mahallede bulunan bir işletmeden temin ettiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada 11,79 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları ile 26 bin 80 lira para ele geçirildi; şüpheliler İ.Ö, M.Ç, ve L.Ş.A. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede zanlılardan L.Ş.A'nın çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ş.A, İ.Ö. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.