Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Anne Oğlunu Koruma Çabasında

Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Anne Oğlunu Koruma Çabasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir binada düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 277 gram marihuana, hassas terazi ve nakit para ele geçirdi. Şüpheli U.Ç., uyuşturucu ticareti yaparken annesi kendini korumak için siper etti.

ESENLER İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir binanın banyosunda havalandırma boşluğuna atılmış halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler eve girdikleri sırada şüphelinin annesi oğlunu korumak için kendini siper etti. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Yapılan çalışmalarda, U.Ç. (23) isimli şüphelinin, evini uyuşturucu madde satışı amacıyla kullandığı belirlendi.

UYUŞTURUCU İTFAİYENİN ÇALIŞMASIYLA ÇIKARILDI

Polis ekipleri 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Ekipler kapının açılmaması üzerine içeri koçbaşıyla girdi. Şüpheli ve annesi evin banyo kısmında tedirgin tavırlar sergileyince evde yapılan aramada, banyonun havalandırma boşluğuna atılmış halde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Uyuşturucular havalandırma boşluğundan itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

OĞLUNU KORUMAK İÇİN KENDİNİ SİPER ETTİ

Diğer yandan evde yapılan aramalarda oğlunu korumak isteyen anne kendisini oğlunun önüne siper etti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Evde yapılan aramalarda, farklı poşetlere gizlenmiş halde toplam 277 gram marihuana, 1 hassas terazi ve 7 bin 290 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli U.Ç.'nin 'Uyuşturucu kullanmak', 'Uyuşturucu ticareti', 'Tehdit', 'Hakaret ve kasten yaralama' suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Para transferinde artık ikinci bir aşama devreye giriyor

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.