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Esenler'de Üst Geçitten Atlayan Genç Kadına Otomobil Çarptı

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Esenler'de bir genç kadın üst geçitten atladıktan sonra otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.

ESENLER'de üst geçitten atlayan 24 yaşındaki Hatice A.'ya otomobil çarptı. Hatice A., olay yerinde hayatını kaybederken, otoyolun Aksaray yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında O-3 Otoyolu Birlik Mahallesi Fatih İstikametinde meydana geldi. 24 yaşındaki Hatice A., yolun üzerinde bulunan üst geçitten aşağı atladı. Bu sırada bir otomobil, kadına çarptı. Hatice A., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle otoyolun Aksaray yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Hatice A.'nın cansız bedeninin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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