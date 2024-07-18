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Esenler'de trafik tartışması sonucu saldırıya uğrayan kişi sopayla darbedildi

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Esenler'de trafikte tartıştığı ve kendisine bıçak çeken kişi tarafından Bağcılar'a kadar takip edilen Çetin Ataman, sopayla darbedildi. Olay anları güvenlik kamerasına yansırken Ataman'ın bacağı ve parmağı kırıldı. Ataman, saldırganlardan şikayetçi oldu.

ESENLER'de, trafikte tartıştığı ve kendisine bıçak çeken kişi tarafından Bağcılar'a kadar takip edilen Çetin Ataman, sopayla darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken bacağı ve parmağı kırılan Çetin Ataman, "Beni takip etmiş, ilk tartıştığım kişi beni kendine doğru çekti. Arkadaşları da bir sağdan bir soldan arkamdan sopalarla vurarak beni etkisiz hale getirdiler" dedi.

Olay, 16 Temmuz Salı günü saat 11.00 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre; kamyonetle marketlere yoğurt dağıtımı yapan Çetin Ataman, Esenler'de bir sürücüyle trafikte tartıştı. Kendisine bıçak çeken kişiyi tekme atarak etkisiz hale getiren Ataman, çevredekilerin de araya girmesiyle aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Ataman, Bağcılar'da bir işletmeye yoğurt bırakmak için aracından inince Esenler'de tartıştığı kişinin kendisine doğru geldiğini gördü. Ataman, tartıştığı kişiye doğru gitti. Bu esnada ikili arasında arbede çıktı. O sırada Ataman'ın tartıştığı kişinin arkadaşları olduğu ileri sürülen iki kişi daha geldi. 3 kişi, Ataman'a sopalarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ataman, bir süre de yerde darbedildi.

3 saldırgan, çevredekilerin uyarıları üzerine Çetin Ataman'ı bırakarak olay yerinden kaçtı. Yere yığılan Ataman ise çevredekilerin yardımıyla kalkarak hastaneye gitti. Darp raporu alan Ataman, 3 saldırgandan şikayetçi oldu.

Yaşadıklarıyla ilgili konuşan Çetin Ataman, "Esenler Davutpaşa bölgesinde sokağa girdiğim sırada karşıdan bir minibüs geliyordu. Ben minibüse yol vermek için durdum. Arkamdaki kişi beni sollayarak geçmeye çalıştı. Ben de nereye gidiyorsun kardeşim karşıdan araba geliyor dedim. O da bana küfür etti. Bu sefer ben aşağı indim, neden küfür ettiğini öğrenmek istedim. O da torpidodan bıçağını alarak üstüme saldırdı. Ben de tekme atarak karşılık verdim. Ondan sonra esnaf ayırdı bizi arabalarımıza bindik. Ben Bağcılar bölgesine geçtim. Burada bir işletmenin önüne geldiğim zaman tam yoğurtları indiriyordum arkadaşlarını da alarak bana pusu kuruyor. Orada beni darp ettiler. Beni takip etmiş, ilk tartıştığım kişi beni kendine doğru çekti. Arkadaşları da bir sağdan bir soldan arkamdan sopalarla vurarak beni etkisiz hale getirdiler. Bu insanları tanımıyorum. Bir tanesinin ismi belli ötekiler de bulunacak. Bacağımın kırılması ilk tekme sırasında oldu tekme atarken ters basmışım bileğim kırılmış. Kafamın arkasına sopayla vurdular, sırtımda morluklar var, parmağım kırıldı. Darp raporlarımızı aldık şikayetçi olduk benimle herhangi bir şekilde iletişime geçmediler" dedi.

Öte yandan saldırganların Ataman'ı darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Ataman'a saldırdıkları görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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