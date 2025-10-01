Esenler'de Trafik Tartışması: 5 Bin 958 Lira Cezalı Fatura

Esenler'de araçlarını yol ortasında durdurup trafikte tartışma çıkaran 2 sürücü ve 1 yolcuya, toplam 5 bin 958 lira idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, 25 Eylül'de Esenler Hal Kavşağı Metris-Esenler Bağlantı Yolu'nda iki aracın durarak trafik akışını engellediği ve araçtakilerin diğer sürücülerle tartıştığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, 34 DLH 168 plakalı aracın sürücüsü H.E. ve bu araçtaki yolcu İ.Ş. ile 34 CYD 124 plakalı aracın sürücüsü M.B'nin kimliklerini tespit etti.

H.E, İ.Ş. ve M.B'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5 bin 958 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücüler ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.