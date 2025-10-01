Haberler

Esenler'de Trafik Tartışması: 5 Bin 958 Lira Cezalı Fatura

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de yol ortasında durarak trafikte tartışma çıkaran 2 sürücü ve 1 yolcuya toplam 5 bin 958 lira idari para cezası kesildi. Sürücüler trafikte güvenliği tehlikeye sokmak suçundan adli işleme tabi tutuldu.

Esenler'de araçlarını yol ortasında durdurup trafikte tartışma çıkaran 2 sürücü ve 1 yolcuya, toplam 5 bin 958 lira idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, 25 Eylül'de Esenler Hal Kavşağı Metris-Esenler Bağlantı Yolu'nda iki aracın durarak trafik akışını engellediği ve araçtakilerin diğer sürücülerle tartıştığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, 34 DLH 168 plakalı aracın sürücüsü H.E. ve bu araçtaki yolcu İ.Ş. ile 34 CYD 124 plakalı aracın sürücüsü M.B'nin kimliklerini tespit etti.

H.E, İ.Ş. ve M.B'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5 bin 958 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücüler ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Boğazın en pahalısı Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı

Boğazın en pahalısı satıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.