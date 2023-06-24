Esenler'de trafik kazası: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Metris Esenler Bağlantı Yolu'nda iki aracın karıştığı trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Esenler'de iki aracın karıştığı trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Metris Esenler Bağlantı Yolu'nda F.K. yönetimindeki 34 FCR 263 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan B.T. idaresindeki 34 AG 017 otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada polis de çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan otomobillerde hasar oluştu.

Takla atan otomobilin olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normalde döndü.