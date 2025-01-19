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Esenler'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Esenler'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere kaldırıldı.

Esenler'de, 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde seyreden Oğuz G'nin kullandığı 34 DN 2353 plakalı otomobil, Fatih D'nin idaresindeki 34 GN 5070 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle kaldırıma çarparak savrulan Fatih D'nin kullandığı otomobil, ardından Terazidere Metro İstasyonu'nun çevresindeki ağaçlara çarparak durabildi.

Araçta sıkışan sürücü Fatih D'nin yanı sıra 3 çocuk ve 2 kadın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Her iki araçta da hasar oluşurken, otomobiliyle makas attığı iddia edilen Oğuz G. polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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