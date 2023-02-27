Esenler'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Esenler'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 26 bin 665 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekstilkent Ticaret Caddesi'nde bir aracın sürücüsünün drift yaptığına ilişkin görüntülerin 24 Şubat'ta sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın 3 Şubat'ta gerçekleştiğini belirleyen ekipler sürücü F.E'yi yakaladı.

F.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift" yaptığı gerekçesiyle 20 bin 342 lira, sis lambasını gereksiz kullanmaktan 436 lira, aracı ters istikamette sürmekten 4 bin 64 lira ceza uygulandı.

Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takması nedeniyle 436 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için 951 lira, araçlara izinsiz reklam, yazı, sembol yapıştırdığı için 436 lira olmak üzere toplam 26 bin 665 lira para cezası kesilen sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem yapıldı.