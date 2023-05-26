Esenler'de tekstil işiyle uğraşan Pakistanlı iş adamı öldürüldü

ESENLER'de yangın çıkan evde öldürülmüş olarak bulunan tekstil işiyle uğraşan Pakistan uyruklu Muhammet Tahir Kahn cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Pakistan uyruklu şüphelilerin evinde yapılan aramada iki kanlı bıçak, çalıştıkları işyerinde yapılan aramada ise gasbettikleri GSM hattının kutusu ve evden aldıkları güvenlik kamerası görüntülerine kaydeden cihaz bulundu. Suçlamaları kabul etmeyerek "Susma" hakkını kullanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YANGIN ÇIKTIĞI İHBARINI GİDEN POLİS CESEDİ BULDU

Esenler Kemer mahallesinde önceki gün saat 21.00 sıralarında evden duman çıktığını görenler önce itfaiyeye daha sonra emniyet birimlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde yangının koltuğun üzerine bırakılan elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirleyerek yangını söndürdü. Ancak evde yapılan incelemede yatak odasında bir ceset olduğu belirlendi. Yapılan incelemede bacakları, ağzı ve elleri bağlı olan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis evde yaptığı incelemede öldürülen Muhammet Tahir Kahn'ın cep telefonu ile evin kapısında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazın alındığını tespit etti.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ALT KAT KOMŞUSU ÇIKTI

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ