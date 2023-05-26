Esenler'de tekstil işiyle uğraşan Pakistanlı adam öldürüldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

Esenler'de yangın çıkan evde öldürülmüş olarak bulunan Pakistan uyruklu Muhammet Tahir Kahn cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada kanlı bıçaklar ve gasbettikleri GSM hattının kutusu bulundu. Cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi.

ESENLER'de yangın çıkan evde öldürülmüş olarak bulunan tekstil işiyle uğraşan Pakistan uyruklu

Muhammet Tahir Kahn cinayetiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Pakistan uyruklu şüphelilerin evinde yapılan aramada iki kanlı bıçak, çalıştıkları işyerinde yapılan aramada ise gasbettikleri GSM hattının kutusu ve evden aldıkları güvenlik kamerası görüntülerine kaydeden cihaz bulundu. Suçlamaları kabul etmeyerek "Susma" hakkını kullanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YANGIN ÇIKTIĞI İHBARINI GİDEN POLİS CESEDİ BULDU

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ALT KAT KOMŞUSU ÇIKTI

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan iki şüphelinin olaydan hemen sonra gittikleri ve bir süre kaldıkları arkadaşları Ali R. (34)'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin polis sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek ifade vermeyip "Susma" haklarını kullandıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.