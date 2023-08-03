Esenler'de Tehlikeli Motosiklet Gösterisi

Esenler'de ters yöne giren ve tek tekerlek üzerinde ilerleyen iki motosikletli, trafiği tehlikeye attı. Polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

ESENLER'de, ters yöne giren ve tek tekerlek üzerinde ilerleyen iki motosikletli, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İki motosikletli, caddede araçların hızla geçtiği anda ters yönde ilerleyerek dönüş yaptı. Motosikletliler, tek tekerlek üzerinde dakikalarca akrobatik hareketler yaparak, yoldan geçen sürücüleri ve kendilerini tehlikeye attı. Çevreden yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, sürücüleri belirleyerek cezai işlem uyguladığı öğrenildi. Motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.