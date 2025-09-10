Haberler

Esenler'de Taksi ve Servis Sürücüsü Arasında Kavga

Güncelleme:
İstanbul Esenler'de trafikte yaşanan bir tartışma, taksi şoförü ve servis sürücüsü arasında kavgaya dönüştü. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Servis sürücüsü ile taksi şoförü, araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Arbede yaşayan tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Öte yandan, iki sürücü arasında yaşanan kavga ile taksi şoförünün servis sürücüsünü tehdit ettiği ve çevredekilerin sürücüleri sakinleştirmeye çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
