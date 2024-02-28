Esenler'de Tadilat Nedeniyle Boşaltılan Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Esenler'de tadilat nedeniyle boşaltılan bir evden kombi ve arıtma cihazı gibi montajlı eşyaları çalan şüpheli tutuklandı.

Nene Hatun Mahallesi'nde oturan N.K, tadilat nedeniyle bir süre önce boşalttığı daireye giren kişinin evdeki kombi ve arıtma cihazı gibi ürünleri sökerek götürdüğüne yönelik ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, eşyaları çalan şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, takip ettikleri O.M'yi Atışalanı Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "evden hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlının evdeki malzemeleri götürmesi, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.