ESENLER'DE TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ

ESENLER'de, esnaflık yapan R.D., kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalıktan güçlükle kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, mahallede esnaflık yapan R.D., alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi. Kadınların şikayeti üzerine mahalleli R.D.'ye saldırdı. R.D. iş yerine girerek kapıları kapattı. Çevik kuvvet ve özel harekat polisinin de yardımıyla şüpheli, kızgın kalabalığın içerisinden çıkartılıp zırhlı araca alındı. Bazı mahalle sakinleri zırhlı aracın önünü kesti. Güçlükle mahalleden çıkarılan R.D. polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Mehmet İzci, "Olaylar saat 00.00'da başlamış. Daha sonra öğrendik ki burada bir kişi taciz etmiş. Esnafsın, senin insanları taciz etmen olmaz" dedi.