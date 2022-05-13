Esenler'de sokak ortasında öğretmene dayak

Olay, dün gece saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel