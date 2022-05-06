ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI - Haberler

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ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDIOğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA ASİYE NUR ATALAY'I ÖLDÜREN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Esenler, Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde dün saat 00.35 sıralarında meydana gelen olayda Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra harekete geçen polis şüpheliyi Arnavutköy'de gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan saldırgan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık Ümit Karakoyun'u tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Ümit Karakoyun'u 'Kasten öldürme' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenler, Güncel, Haberler

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