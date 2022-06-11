Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

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Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İstanbul Esenler'de kar maskeli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İstanbul Esenler'de kar maskeli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atışalanı Caddesi'nde park halindeki otomobiline binmeye çalışan kişiye, yanına yaklaşan pikaptaki kar maskeli 2 şüpheli tarafından, aracın camından silahla ateş edildi.

Zanlılar olay yerinden kaçarken, saldırıda ayağından yaralanan kişi de aracına binerek uzaklaştı.

Şüphelilerin silahından çıkan bazı mermiler, bir iş yerinin camına ve çevreye isabet etti. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı görüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, zanlıları ve yaralıyı arama çalışmasını sürdürüyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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