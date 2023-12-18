Esenler'de Silahlı Saldırıya İlişkin 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenler'de meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin saldırı öncesi ve olay yerine gidiş anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler'de, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Kasım'da Oruçreis Mahallesi'nde F.Ö'nün (34) öldüğü, O.Ç'nin (25) de yaralandığı silahlı saldırının ardından çalışma başlattı.

Yapılan incelemede olay yeri yakınlarındaki otoyolun kenarında bulunan aracın terk edilmiş vaziyette olduğunu ve bagaj kısmında kurşun izi bulunduğunu belirlendi.

Olaya karıştığı belirlenen şüpheliler A.Y. (29), S.Y. (26), C.T. (31), S.S.K. (19), Ö.Ö. (23), M.F.K. (21) ve S.K. (27), 4 farklı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 46 fişek ve 2 çelik yelek ele geçirildi.

Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin saldırı öncesi ve olay yerine gidiş anları çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelilerin park halindeki otomobile binip hızla uzaklaşmaları görüntüde yer alıyor.