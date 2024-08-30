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Esenler'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Esenler'de iki kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi silahla yaralandı ve polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ESENLER'de iki kişi arasında sokak ortasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin silahla yaralandığı olayda polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Oruç Reis Mahallesi, 536. sokakta meydana geldi. İddiaya göre O.Ö. ile arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, O.Ö. arkadaşı tarafından bacağından silahla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan O.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis. olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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