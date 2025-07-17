Esenler'de Silahla Trafiği Tehlikeye Sokan 7 Şüpheli Gözaltında

Esenler'de, bir araçtan silahla havaya ateş açtığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Temmuz'da sosyal medyada yayınlanan, bir araçtan havaya ateş açılmasına ilişkin görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Olayın Esenler'de meydana geldiğini belirleyen ekipler, A.A, E.C, Y.İ.C, E.E.B, M.C.C, İ.A. ve A.C'yi olayda kullanılan silahla yakaladı.

Sürücüsüne para cezası kesilen araç trafikten menedildi.

Şüpheliler, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.