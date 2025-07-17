Esenler'de Silahla Trafiği Tehlikeye Sokan 7 Şüpheli Gözaltında

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Esenler'de bir araçtan havaya ateş açarak trafiği tehlikeye sokan 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti.

Esenler'de, bir araçtan silahla havaya ateş açtığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Temmuz'da sosyal medyada yayınlanan, bir araçtan havaya ateş açılmasına ilişkin görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Olayın Esenler'de meydana geldiğini belirleyen ekipler, A.A, E.C, Y.İ.C, E.E.B, M.C.C, İ.A. ve A.C'yi olayda kullanılan silahla yakaladı.

Sürücüsüne para cezası kesilen araç trafikten menedildi.

Şüpheliler, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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