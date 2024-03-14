Esenler'de servis minibüsüyle otomobilin karıştığı kaza
Esenler'de meydana gelen kazada servis minibüsüyle otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edildi.
Esenler'de servis minibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
O-3 TEM Bağlantı Yolu Esenler mevkisi Edirne istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 KS 486 plakalı otomobil, 34 LAE 968 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iki sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.