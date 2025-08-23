Esenler'de Servis Minibüsünde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Esenler'de seyir halindeki bir servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası belirtilen araç kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki tramvay seferleri aksadı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki üst geçitte ilerleyen ve havalimanı çalışanlarını taşıdığı öğrenilen 34 LEL 534 plakalı servis aracında yangın çıktı.

Motor kısmından duman çıktığını gören şoför, yol kenarına çektiği aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada yoldan geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait su tankerinin personeli, hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleriyle söndürme çalışmalarına katıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanan aracın bulunduğu istikamette yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Üst geçitten yapılan tramvay seferleri yangın nedeniyle bir süre aksadı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan su tankeri personeli Soner Altunay, "Karşıda sulama yapıyordum, birden alevler yükseldi. Dumanlardan dolayı ilk müdahaleye geldim. Motor patlayınca fazla müdahale edemedim. Sadece su vardı, yetersiz kaldım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
