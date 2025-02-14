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Esenler'de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi

Esenler'de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi
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Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri için tören gerçekleştirildi.

Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri için tören gerçekleştirildi.

Bağcılar İtfaiye Grubu'ndaki törene, şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın annesi Aynur, babası Kazım, kardeşi Esmanur Sayın'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçkun ve çok sayıda itfaiye personeli katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, Sayın'ın itfaiye teşkilatında bulunan genç bir arkadaşları olduğunu ve itfaiye çalışanlarının yaptığı işin dünyada çok özel bir yere konumlandırılması gerektiğini söyledi.

Bu mesleğin tercih edilmesinin bile çok büyük bir cesaret ışığı olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu cesur kardeşimiz gibi binlerce yol arkadaşımız, itfaiye teşkilatında insanlarımızın canını kurtarmak için canı pahasına mücadele veren çok özel insanlar. Ne yazık ki bu mücadeleyi verirken bu güçlü karakteriyle insanların yaşamlarını kurtarmak için mücadele verirken, Furkan Sayın kardeşimizin şehit olduğu haberini aldık." ifadelerini kullandı.

Görevleri sırasında hayatını kaybeden tüm itfaiye çalışanlarına ve Sayın'a rahmet dileyen İmamoğlu, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Törenin ardından Sayın'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gönderildi.

Ne olmuştu?

Esenler Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bir evde çıkan yangına müdahale ederken yüksekten düşen Furkan Sayın ağır yaralanmıştı.

Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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