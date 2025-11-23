Esenler'de Şarampole Düşen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Esenler'de yoldan çıkıp şarampole düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

O3 Otoyolu'nda İstoç istikametine giden 34 ER 7535 plakalı otomobilin sürücüsü, Yüzyıl Köprüsü yakınlarında aracın kontrolünü kaybetti.

Bariyeri aşarak şarampole düştükten sonra ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı.

Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı.