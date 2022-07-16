Son dakika haberi: Esenler'de şantaj cinayeti

ESENLER'de Şeyhmus S. (41), iddiaya göre girdikleri ilişkinin görüntüleriyle şantaj yaptığı Erkutay D. (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde üzeri kanlı şekilde bulunan Erkutay D.'nin, "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm" dediği öğrenildi.

Olay, geçen çarşamba günü Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkutay D. ve Şeyhmus S. yaklaşık 5 yıl önce tanıştı. İddiaya göre tanıştıkları gün alkol alan ikili birlikte oldu. Bu birliktelik sırasında Şeyhmus S. video çekti. Daha sonraki süreçte Şeyhmus S., Erkutay D.'nin ailesine ve arkadaşlarına bu videoyu göndermekle tehdit etti. Olay günü Şeyhmus S., zorla ilişkiye girmek isteyince, Erkutay D.tarafından bıçaklandı.

"BU BIÇAKLA YAPTIM"

Demirören Haber Ajansı / Güncel