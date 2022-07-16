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Son dakika haberi: Esenler'de şantaj cinayeti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Esenler'de şantaj cinayeti

Son dakika gündem haberi: ESENLER'de Şeyhmus S. (41), iddiaya göre girdikleri ilişkinin görüntüleriyle şantaj yaptığı Erkutay D. (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ESENLER'de Şeyhmus S. (41), iddiaya göre girdikleri ilişkinin görüntüleriyle şantaj yaptığı Erkutay D. (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde üzeri kanlı şekilde bulunan Erkutay D.'nin, "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm" dediği öğrenildi.

Olay, geçen çarşamba günü Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkutay D. ve Şeyhmus S. yaklaşık 5 yıl önce tanıştı. İddiaya göre tanıştıkları gün alkol alan ikili birlikte oldu. Bu birliktelik sırasında Şeyhmus S. video çekti. Daha sonraki süreçte Şeyhmus S., Erkutay D.'nin ailesine ve arkadaşlarına bu videoyu göndermekle tehdit etti. Olay günü Şeyhmus S., zorla ilişkiye girmek isteyince, Erkutay D.tarafından bıçaklandı.

"BU BIÇAKLA YAPTIM"

Polis merkezine yapılan ihbarda bıçaklama olayının gerçekleştiği, şüphelinin olay yerinde olduğu ve teslim olmak istediği bildirildi. Olay yerine gelen polisler Erkutay D.'yi üzeri kanlı bir şekilde buldu. Erkutay D.'nin "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım" dediği öğrenildi. Tarif üzerine olay yerine giden ekipler Şeyhmus S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Şeyhmus S.'nin boyun bölgesinde 2 adet ve sol kolunda 1 adet olmak üzere toplam 3 adet derin bıçak girişi olduğu tespit edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Erkutay D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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