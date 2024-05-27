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Esenler'de rögarda meydana gelen patlama apartman dairesinde hasara yol açtı

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Davutpaşa Mahallesi Semerkand Caddesi'ndeki rögarda meydana gelen patlama, yakınındaki apartman dairesinde hasara yol açtı. Patlamayla birlikte apartmanın giriş katındaki bir dairenin duvarı yıkıldı. Yolu kapatıp güvenlik önlemi alan ekipler, binanın doğal gazını ve elektriğini kesti. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Esenler'de rögarda meydana gelen patlama, yakınındaki apartman dairesinde hasara yol açtı.

Davutpaşa Mahallesi Semerkand Caddesi'ndeki rögarda, saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte rögarın yanında bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairenin duvarı yıkıldı.

Yolu kapatıp çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla bir süre binanın doğal gazını ve elektriğini kesti.

Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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