Esenler'de polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçtı

ESENLER'de denetim yapan polis ekiplerini görünce cebindeki uyuşturucuyu yere atıp kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, babası ve ağabeyi polise zorluk çıkarınca, onlarda gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri mahallede rutin kontrollerini gerçekleştirdiği sırada A.Ç. isimli bir kişinin elinde bulunan 0,55 gram uyuşturucuyu yere atıp bölgeden uzaklaştı. Ekipleri şüpheliyi yakalarken ağabeyi İ.Ç. ve babası Ş.Ç. iddialara göre ekiplere hakaret ve tehditte bulunduktan sonra araçlara saldırdı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli A.Ç., baba Ş.Ç. ve ağabey İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi, "Görevli Memura Mukavemet" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.