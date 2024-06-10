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Esenler'de Pitbull Saldırısı: Kedi Öldü, Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Esenler'de parktaki bir kedi, ağızlıksız dolaştırılan pitbullun saldırısına uğradı. Pitbull, kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ESENLER'de, parktaki bir kedi ağızlıksız dolaştırılan pitbullun saldırısına uğradı. Çocukların oyun oynadığı anlarda yaşanan saldırıyı çevredekiler engellemeye çalışsa da pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Kedi feci şekilde can verirken, aynı köpeğin yine parkta başka bir kediye saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenler Yavuz Sultan Selim Parkı'nda dün meydana gelen olayda, parktaki bir kedi, o sırada ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Pitbull ağzına aldığı kediyi uzun süren çabalara rağmen bir türlü bırakmadı. Çevredekiler ve köpeğin sahibi, kediyi kurtarmak mücadele etti. Elinde sopa ile yaklaşan bir kişi son çare olarak köpeğin kafasına vurdu. Pitbull kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Oradan uzaklaştırılan kedinin ise öldüğü anlaşıldı. Çocukların gözü önünde yaşanan olayın ardından pitbull ve sahibi parktan ayrıldı. Yaşananlar ise parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

AYNI PİTBULL BAŞKA BİR KEDİYE SALDIRDI

Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Parkta sahibi tarafından ağızlıksız dolaştırılan pitbull yanından geçen bir kediye saldırdı. Sahibi kediyi bırakması için bir süre bekledikten sonra müdahale etti. Pitbulldan kurtulan kedi ise ağacın dibinde uzun süre kıvrandı. Pitbull sahibi tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. O anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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