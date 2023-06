Esenler'de panelvan çocuğa çarptı

ESENLER Pasinler Caddesi'nde panelvan yola doğru koşan çocuğa çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde penalvanın plakasız olması dikkat çekerken, çocuk kendisine çarpan panelvanla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Esenler Pasinler Caddesi'nde meydana geldi. 7- 8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun yola koşması sırasında, yoldan geçen panelvan çocuğa çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrasında çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Yaralı çocuk, kendisine çarpan panelvanla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"O AN ARABAYA TESLİM ETTİK, HASTANEYE GÖNDERDİK"

Görgü tanığı Ramazan Özmen "Dün olay saatlerinde buradaydık. Karşıdan bir çocuk geçerken bir araç geldi. Direk çarptı ona . Kim olursa olsun ona aynısını yapardı. Allah için tam yardıma koştuk. Araba ayaklarının üzerindeydi biraz arabayı çektirdik. O an arabaya teslim ettik direk hastaneye gönderdik çocuğu. Çocuğun şu an durumu iyiymiş. 18.32 civarlarında oldu. Haber aldık çocuğun ailesinden bir problem olmadığını söylediler. Çarpan arabayla acil bir Bağcılar Devlet Hastanesi'ne gönderdik. Ben çocuğu gördüğümde ağzında, burnunda kan akıyordu Yani ben de dayanamadım. Bir an önce dedim hastaneye yetişsin istedim. Hemen hastaneye gönderdik" dedi. Görgü Tanığı Mustafa Çolak ise, "Olay anında iş yerindeydim. Komşum Ramazan kardeşimin kaza anıyla birlikte koştuğunu görünce tabii herkes komşular, esnaflar koştular. Olay anı tam olarak görmedim. Şahit değilim ama arkadaşımın koşması bayağı bir duygulandırdı. Kendi evladı gibi koştu. Çocuğu aldı arabaya hemen koydular. Bir an önce hastaneye yetiştirdiler. Ramazan kardeşimi bu konuda gerçekten çok duyarlı ve hassas olduğu için tebrik ediyorum. Çocuğun sağlık durumu şu an gayet iyi. Tahmini olarak 7-8 yaşlarında. Kazayı uzaktan gördüm. Müdahale edemedik. O anda kalabalık esnaflar koşunca biz fazla yaklaşamadık" dedi.