Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yurt görevlisi, adliyeye sevk edildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, dün gözaltına alınan 27 yaşındaki A.E'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Söz konusu darp olayının 17 Mart akşamı yaşandığı ve görevlinin 18 Mart'ta kurumla ilişiğinin kesildiği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.