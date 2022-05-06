Esenler'de otomobilin kaldırıma çıkması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

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Esenler'de otomobilin kaldırıma çıkması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Esenler'de kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı çift ile çocukları yaralandı.

İstanbul Esenler'de kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı çift ile çocukları yaralandı.

Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nden Davutpaşa istikametine giden Serhat A, kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen anne-baba ile çocuklarına çarptı.

Üç yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobili arkadaşından emanet aldığı öğrenilen ve kaza nedeniyle şoka giren sürücü de hastaneye sevk edildi.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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