Esenler'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Esenler'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Şüpheliler polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ESENLER'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olaya karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

TEM-O-3 Bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile başka bir araçtaki şüpheliler tarafından geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, Kahramanmaraş depreminde cezaevinden firar eden Ömer Faruk Özçelik ölürken yanında bulunan arkadaşı Onurcan Çakır yaralanmıştı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Ahmet Y., Serhat Y., Cengizhan T., Salih S.K., Ömer Ö., Muhammed F.K. ve Samet K.?nın silahlı saldırıya karıştıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin 4 farklı adrese yaptıkları operasyonla bütün şüpheliler gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.