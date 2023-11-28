Esenler'de otomobile ateş açıldı: Firari mahkum öldürüldü

ESENLER, TEM O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile açılan ateş sonrası öldürülen Ömer Faruk Özçelik'in 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Olay, TEM O-3 bağlantı yolunda dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan tabanca ile ateş açıldı.Saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ömer Faruk Özçelik ve Onurcan Çakır, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı. Saldırganlar, ağaçlık alana kaçmaya çalışan Özçelik'e ve Çakır'a ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özçelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Çakır'ı ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı.

Saldırıda hayatını kaybeden Ömer Faruk Özçelik'n 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından cezaevinden firar ettiği ve o tarihten bu yana firari olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.