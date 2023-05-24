ESENLER'DE OTOMOBİL TAMİRHANESİNDE PATLAMA

ESENLER'de bir otomobil tamirhanesinde LPG tankı değişim esnasında meydana gelen patlamada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Patlama anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi, Şehit Ali Karahan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın girişinde bulunan S.K.'ya ait otomobil tamirhanesinde LPG tankı değişimi sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada, 71 yaşındaki A.S.T., 31 yaşındaki M.M.T., 31 yaşındaki M.B., 47 yaşındaki Ş.D. ve çocuk olduğu öğrenilen Y.D. yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çevre dükkanlarda ve 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Tamirhanenin bulunduğu bina tedbir amacıyla boşaltılırken tamirhanenin bitişiğindeki 3 katlı apartmanda da hasar oluştu.

'ANLATAMIYORUM Kİ O DERECE BİR PATLAMAYDI

Birinci katta oturan Kemal Yaşar, 'Patlama 17.30'da oldu hemen hemen. Ben yatak odamda yatağımda uzanmıştım yani yeni uyanmıştım. Telefonumla oynuyordum. Eşim mutfakta yemekleri yapıyordu. Bir basınçla patladı zaten. Ben depremle şeyin arasında kaldım. Yani böyle kalbim güm güm attı bir strese girdim. O anlık ne yapacağımızı şaşırdım. Anlatamıyorum ki o derece bir patlamaydı. Hemen salona çıktık. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Eşim diyor 'çocukları al'. Ben binaya bakıyorum. Bina yıkılmadı. Deprem oluyor ama bina yıkılmadı. Eşim burada yemek yapıyordu. Yani bir dakika arayla şunlar eşimin yüzünü kesebilirdi. Yani 17.30, yani bir dakika arayla cam kırıkları eşimin yüzünü kesebilirdi. Eşim diyelim 17.29 da kalktı diyelim eşim, saat 17.30'da patladı. Bunların hepsi yüzüne gelebilirdi. 10 seneden fazladır bu oto gazcı açık. Burası, annemin katı, yani orası da aynı bu durumda. Gaz kokusu her zaman var. Biz her zaman diyorduk ki acaba bizim evden mi bu gaz kokusu geliyor, buradan mı geliyor, önden mi geliyor. Bundan geldiği kanıtlandı zaten. Bu ihmal yani Ben biliyorum ki bu ihmal. Çünkü önlem alamadılar. Yani çok kötü etkiledi. Yani görüyorsunuz yan tarafın kolonları bile gitti. Bina komple zarar gördü zarar içindeö dedi.

'BÜYÜK GÜRÜLTÜLÜ BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ

Patlama sırasında olay yerinde olan Serkan Korkmaz, O an biz dışarıdaydık, büyük gürültülü bir patlama meydana geldi. İnsanlar bağırmaya başladı, etraf toz duman oldu. Ambulanslar 10 dakika içerisinde geldiler. Arkasından da itfaiyen geldi. Oradaki yaralıları çıkardılar. Yaralılarda yanıklar vardı diye konuştu.