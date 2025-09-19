Esenler'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

ESENLER'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araç içinden yola savrulan 5 kişi yaralanırken, otomobil alev aldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FCV 607 plakalı otomobil, seyir halindeyken Esenler sapağına geldiği esnada bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil taklalar atarak durabildi.

ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YOLA SAVRULDU, OTOMOBİL ALEV ALDI

Kazada, araçta bulunan 5 kişi yola savrularak yaralanırken, otomobil ise alev aldı. Kazayı görüp duran diğer sürücüler ve çevredekiler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralı 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, çekici ile otoparka çekildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.