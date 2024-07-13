Üye Girişi
Haberler

Esenler'de Otomobil Minibüse Çarptı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptıktan sonra yayaya çarparak durabildi.

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda yürüyen Y.T.'ye çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza, saat 21.20 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DHN 080 plakalı otomobil, önce kırmızı ışıkta bekleyen34 AJF 44 plakalı minibüse çarptı. Savrulan otomobil kaldırımda yürüyen Y.T.'ye çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenler Trafik Kazaları Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title