Esenler'de Otomobil Minibüse Çarptı

Kaza, saat 21.20 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DHN 080 plakalı otomobil, önce kırmızı ışıkta bekleyen34 AJF 44 plakalı minibüse çarptı. Savrulan otomobil kaldırımda yürüyen Y.T.'ye çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel